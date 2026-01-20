English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 ಅಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ 35 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರೆಡಿ.. ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲಪಲಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್!

T20 ಅಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ 35 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರೆಡಿ.. ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲಪಲಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 20, 2026, 06:09 PM IST
  • ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ
  • ಒಟ್ಟು ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿರೋ ತಂಡದ ನಾಯಕ
  • ಮರಳಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಾರಾ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್?

T20 ಅಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ 35 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರೆಡಿ.. ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲಪಲಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಮಹತ್ತರವಾದ ದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದುವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2788 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3,000 ರನ್‌ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಇನ್ನು 212 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 8975 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 9,000  ರನ್‌ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇನ್ನು 25 ರನ್‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಟ್ವಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಖದರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಮರಳಬೇಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಂದ; KL ರಾಹುಲ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿ ಯಾವ್ಯಾವ‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೀತಾರೆ.. A+ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್‌?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ T20I ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ಸ್‌

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ- 4,231
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ- 4,188
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್-‌ 2,788   

ಭಾರತದ ಪರ T20 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದವರು

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ- 13,543
ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ- 12,248
ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌- 9,797
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್-‌ 8,975    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಯ..ಜಯ RCB ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾನೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು.. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ!  
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

