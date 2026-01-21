English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  T20 Ind vs Nz; ಶತಕದ ಎಲೈಟ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ..‌ ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

T20 Ind vs Nz; ಶತಕದ ಎಲೈಟ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ..‌ ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರವ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 21, 2026, 08:11 PM IST
  • ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ- ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್
  • ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದ ನಾಯಕ
  • ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ರಂತೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ವತಹ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ಧಂತೆ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಸೋತಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಓಪನರ್‌ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ 10 ಹಾಗೂ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ 8 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 32 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ T20I ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು 100ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ಮೂವರು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಿಂತ ಭಾರತ ತಂಡ ದೊಡ್ಡದು. ಅದರ ಕಾಳಜಿ, ಫಾರ್ಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾಯಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾನು ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್‌ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾದಿನ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಡಿಚ್ಚಿ.. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್‌!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್),‌ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್),‌ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬುಮ್ರಾ,

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಇರುವ A+ ಕೆಟಗರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ!
    

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

