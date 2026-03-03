T20 World Cup 2026: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಧೋನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್..!

ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಲೂ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮುತ್ತಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್.ಧೋನಿಯಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು , ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ದಾಖಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ,ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 40 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು.ಗೆಲುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಕ್ಷರಶಃ 81.25%.ರಷ್ಟಿದೆ,ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು,ರೋಹಿತ್ 62 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿ 50 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು (79.83%) ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ,ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಈಗ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 50 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ (64.58%) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಧೋನಿ 59.28% ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಿರ್ಭೀತ ಆಟ ಹಾಗೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುಣವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಇನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಗೆಲುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ (50 ಗೆಲುವುಗಳು) ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿದ್ದರೂ, ಸರಾಸರಿ ಗೆಲುವಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಮುಂಬರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ತಂಡವು ಇದೆ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.