ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ತಂಡದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
35 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಟಿ20ಐ ತಂಡದ ನೂತನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕನನ್ನು ದಿಢೀರನೆ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸೂರ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು, ತಂಡದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 113 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಸೂರ್ಯ, 36.35 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 162.94 ರ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 3272 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗ್ರಾಫ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ: 43.60 ಸರಾಸರಿ (4 ಶತಕ, 20 ಅರ್ಧಶತಕ).
ನಾಯಕತ್ವದ ನಂತರ (ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ): 25.88 ಸರಾಸರಿ (6 ಅರ್ಧಶತಕ, 4 ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್).
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ (ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2026): 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 26 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 702 ರನ್.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮತ್ತು 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತ್ತು. ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೊಡೆತಗಳ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ, ಭಾರತದ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸು (35 ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.