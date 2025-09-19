English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೇಮ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಥರಾನೇ ಆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌... ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ; ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ! ಇದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ ಬಳುವಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬದಲಿಗೆ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 19, 2025, 11:04 PM IST
    • ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯ
    • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡುವ XI ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ
    • ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್

ಸೇಮ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಥರಾನೇ ಆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌... ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ; ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ! ಇದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ ಬಳುವಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ

Suryakumar Yadav: ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಿತು. ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡುವ XI ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬದಲಿಗೆ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರನ್ನು ಮರೆತರು.

"ನಾನು ರೋಹಿತ್‌ನಂತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ"
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ." ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬದಲಾವಣೆ..." ಎನ್ನುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರು, "ಓ ದೇವರೇ! ನಾನು... ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾನಂತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸೂರ್ಯ ಎರಡನೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಮತ್ತು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

 

ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು.

