ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ!.. IPL 2026 ಆಟ ನೋಡಿದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಕ್ಕಾ?

Suryakumar Yadav IPL 2026: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 17, 2026, 07:18 PM IST
  • ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 0ಗೆ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ

Trending Photos

Suryakumar Yadav IPL 2026: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ಎಂಬ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಈಗ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಹ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿದಿದೆಯೇ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಆಡಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು 16, 51, 6, 33, ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 0 (ಡಕ್ ಔಟ್) ಆಗಿವೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರು 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 150-200 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಈಗ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಮುದುಕನ ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.

ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ಶಾಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್-ಔಟ್ ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೈ, ಈಗ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, 35 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಂತರ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮುಂದಿನ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಸೂರ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ 2028 ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

