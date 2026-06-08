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ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌?.. ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನೆ ಅನ್‌ಫಾಲೋ!

Suryakumar Yadav left Mumbai Indians team: ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 08, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:46 PM IST
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌?.. ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನೆ ಅನ್‌ಫಾಲೋ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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