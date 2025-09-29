English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವೇ ವಿಭಿನ್ನ.. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ರಿಯಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌

Surya kumar Yadav Fee Donation: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ನಂತರ ಔದಾರ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 29, 2025, 08:22 AM IST
  • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
  • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
  • ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವೇ ವಿಭಿನ್ನ.. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ರಿಯಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌

Surya Kumar Yadav: 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ದೇಶದ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು.

ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಜವಾನರು ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಿತು ಎದೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಟಿ ಭಾವನೆಗಳು.. ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ರೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, "ಮೊದಲು ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜೇತ ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, "ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡದಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ, ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

 

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 9ನೇ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಭಾರತ.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಈ ಇಬ್ಬರದ್ದೇ!

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

Suryakumar yadavMatch Fee DonationArmy DonationPahalgam VictimsAsia Cup 2025

