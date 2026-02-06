English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 175 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಂಬರೀಶ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌.. U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!

ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 175 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಂಬರೀಶ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌.. U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.     

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 6, 2026, 10:29 PM IST
  • ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ
  • ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

Trending Photos

WPL 2026: ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಲೆತೆತ್ತ ಡಿಸಿ ತಂಡ! ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ
camera icon6
WPL 2026
WPL 2026: ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಲೆತೆತ್ತ ಡಿಸಿ ತಂಡ! ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ.. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
camera icon6
Lakshmi narayana Rajayoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಮೊದಲ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಂಪಲ್‌ಕ್ವೀನ್‌ಗೆ ಈಗಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
camera icon5
Rachita Ram salary
ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಮೊದಲ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಂಪಲ್‌ಕ್ವೀನ್‌ಗೆ ಈಗಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ.. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ 5 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಂದರೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ನಡೆದ ಈ ಟೀಮ್‌!
camera icon8
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ.. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ 5 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಂದರೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ನಡೆದ ಈ ಟೀಮ್‌!
ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 175 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಂಬರೀಶ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌.. U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!
ಕೃಪೆ; BCCI

Team India wins U19 World Cup for the 6th time: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಅಂಡರ್‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಎಸ್‌ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್‌ 19 ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಡರ್‌ 19 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹರಾರೆಯ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಪಡೆಯ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಆರನ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆರನ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಜಾರ್ಜ್‌ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು.

ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2ನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ, 8 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 8 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಶತಕ ಬಳಿಕವೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕೇವಲ 80 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 15 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 175 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು.  ಇದು ಅಂಡರ್‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅರ್ಧಶತಕ, ವೇದಾಂತ್‌ ತ್ರಿವೇದಿ 32, ವಿಹಾನ್‌ 30, ಕುಂದು 40, ಕನಿಷ್ಕಾ ಚೌಹಾಣ್‌ 37 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 412 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಯುವ ಪಡೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಓಪನರ್‌ ಬೆನ್‌ ಡಾಕಿನ್ಸ್‌ 66, ಬೆನ್‌ ಮೇಯಸ್‌ 45 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋ ಯುವ ಓಪನರ್!

ಕ್ಯಾಲೆಭ್‌ ಫಾಲ್ಕನರ್‌ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 67 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಫಾಲ್ಕನರ್‌, 9 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 115 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಆದರೆ ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಇನ್ನು 10 ಓವರ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 311 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 100 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಆರ್‌ಎಸ್‌ ಅಂಬರೀಶ್‌ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 15 ಬೌಂಡರಿ, 15 ಸಿಕ್ಸರ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೆಂಚುರಿ ಆರ್ಭಟ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಕೇವಲ 80 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ರು?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Team India wins U19 World Cupvaibhav sooryavanshi fastest hundredvaibhav sooryavanshi u19 world cup finalind vs eng u19 world cup final 2026wins U19 World Cup for the 6th time

Trending News