Team India wins U19 World Cup for the 6th time: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಸ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್ 19 ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಡರ್ 19 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಹರಾರೆಯ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಪಡೆಯ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಜಾರ್ಜ್ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2ನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ, 8 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 8 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಶತಕ ಬಳಿಕವೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕೇವಲ 80 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 15 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 175 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದು ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅರ್ಧಶತಕ, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ 32, ವಿಹಾನ್ 30, ಕುಂದು 40, ಕನಿಷ್ಕಾ ಚೌಹಾಣ್ 37 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 412 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಯುವ ಪಡೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಪನರ್ ಬೆನ್ ಡಾಕಿನ್ಸ್ 66, ಬೆನ್ ಮೇಯಸ್ 45 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಕ್ಯಾಲೆಭ್ ಫಾಲ್ಕನರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 67 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಫಾಲ್ಕನರ್, 9 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 115 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಇನ್ನು 10 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 311 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 100 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಆರ್ಎಸ್ ಅಂಬರೀಶ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
