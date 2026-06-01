Suryavanshi craze in Pakistan: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷದ ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹುಡುಗನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಭೀತ, ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ರಿದಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೂಸುಫ್ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.. "15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಕಾಲದ ಯುವ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ವೈಭವ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ."
ಯೂಸುಫ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ
ಮಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
"X ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಈ ಹಿಂದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ರಣಜಿ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಂತೆ, ಅಫ್ರಿದಿ ಮೂಲತಃ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇರೆಯದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅದ್ಭುತ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 17. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಬಸಿತ್ ಅಲಿ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಬಬ್ಲು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಎಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಹೋದರ! ಅವರು 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಔಟ್ ಆದ ಚೆಂಡು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹುಡುಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಅವರು, "ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಬ್ಲು ಮಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಆಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ, ವಿಶ್ವ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಕೂಡ ವೈಭವ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕರೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶೋ 'ಗೇಮ್ಪ್ಲಾನ್' ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ವೈಭವ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ ಭಾರತ ಆಡುವ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಬಾಸಿತ್ ಅಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. "ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತಹ 14-15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ತಾನು ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಆ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಅವನು ಔಟಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 'ಅವನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗೆಸೆಯಿರಿ'. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 237.31 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.