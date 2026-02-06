ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಭಾರತದ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ರನ್ಗಳ ಶಿಖರ ನಿರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಸಾಗಿದವು. ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದವು.
ಹರಾರೆಯ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ತಡದ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 32 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಫೋರ್ ಹಾಗೂ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 50 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅದೇ ಮುಂದಿನ 23 ಬಾಲ್ಗಳು ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ, 8 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 8 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದರು.
ಎದುರಾಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 80 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 15 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 175 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದು ಅಂಡರ್ 19 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ವೇಗದ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್
ವಿಲ್ ಮಲಾಜ್ಜುಕ್ (AUS) ಕೇವಲ 51 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IND) ಕೇವಲ 55 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು
ಖಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ (PAK) 63 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು
U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IND) ವಿಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು
ಉನ್ಮಕ್ ಚಂದ್ (IND) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ 111 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು
ಬ್ರೆಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (AUS) ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ 108 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, (1988).
