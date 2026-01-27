ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ, ವಿಹಾನ್‌ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ.. ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಯುವ ಭಾರತ!

ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸ್ಫೋಟಕವಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಲವಾಯೊದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿಯಿತು. ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಖದರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕೇವಲ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮೂರನೇ ವೇಗದ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿದರು. ಬಂದ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮೈದಾನದ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸಿದರು.
ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು 107 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೇ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದ ವಿಹಾನ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂಡು (61) ಕೂಡ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಇದರಿಂದ ಯುವ ಭಾರತ ತಂಡ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 352 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ 16 ರನ್ಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
