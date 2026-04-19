ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡೋ IPL ತಂಡದ ಬಿಗ್‌ ವಿಕ್ನೇಸ್‌ ಏನು.. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Suryavanshi, Jaiswal: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು ಎಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ಸಿಬಿ, ರಾಜಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಆಗಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಪಂಜಾಬ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್. ಆರ್ಸಿಬಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದು 2 ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗೆಲುವು ಪಡೆದು, 1 ಪಂದ್ಯ ಸೋತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಲೂ ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಬಿಗ್ ವಿಕ್ನೇಸ್ ಏನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಇಬ್ಬರೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಔಟಾದರು. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶಕೀಬ್ ಹೊಸೇನ್ ಅವರು, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ರಾಜಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 8.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿಯಿತು. 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 155 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಬಾರದು ರಾಜಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಮತ್ತು ಫಿನಿಷರ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಆಫ್, ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
