Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಚೊಚ್ಚಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೇ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿದ ಸುತಾರ್..!

ಚೊಚ್ಚಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೇ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿದ ಸುತಾರ್..!

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 08, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:39 PM IST
ಚೊಚ್ಚಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೇ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿದ ಸುತಾರ್..!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಯಶ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು?
Ramayana film23 min ago
2
Manav Suthar Test Debut1 hr ago
3
IND vs AFG1 hr ago
4
Karnataka weather forecast1 hr ago
5
Gold Outlook2 hrs ago