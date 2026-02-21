ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ! ಪಾಕ್‌ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಯ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ.. ಬಯಲಾಯ್ತು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅಸಲಿ ಮುಖ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ನಾಟಕದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮನವೊಲಿಸುವ ಬದಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಖ್ವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಐಸಿಸಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತು. ಐಸಿಸಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದರೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಪಣವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಮ್ಯಾಚ್.. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್, ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫುಲ್ ಹಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೇವ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಮೀನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ನಖ್ವಿ ಹಾಕಿದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದನು. ನಖ್ವಿ ಅಮೀನುಲ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಶ್ರಫುಲ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಯಿತು. ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಖ್ವಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಿಕಟ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 61 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ವಿವಾದ: ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ನ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!
ಅಶ್ರಫುಲ್ ಹಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಕೀಯವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.