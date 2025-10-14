English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ T20 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು.. RCB ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

RCB: 2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಋತುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 14, 2025, 01:32 PM IST
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ T20 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು.. RCB ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Royal Challengers Bangalore

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಟಿ-20 ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನ ಯಾರು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಪಟ್ಟಿ...

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್.. ತಂಡದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎದರಾಯ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ.. ಏಕಾಏಕಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು! ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ದಿಗ್ಗಜರ ವಿದಾಯ..

ಈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌..

ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಕಾರ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಮನೋಜ್ ಭಂಡಗೆ, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್, ಸುಯೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಲುಂಗಿ ಎಂಗಿಡಿ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಮೋಹಿತ್ ರಾಠಿ, ಸ್ವಾಪ್ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಮತ್ತು ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನ 8.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೇಗಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ವಿಂಡೀಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ನಡುವೆಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌... ಭಾರತ ಮೂಲದ ʼಟೆಸ್ಟ್‌ ದಿಗ್ಗಜʼ ನಿಧನ! ಕಣ್ಣೀರಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತು

ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು RCB ಪರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸುಮಾರು 15-18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳ ತಂಡವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. RCB ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ...

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

