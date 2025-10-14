Royal Challengers Bangalore
: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಟಿ-20 ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನ ಯಾರು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಪಟ್ಟಿ...
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್.. ತಂಡದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗೇಟ್ಪಾಸ್..
ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಕಾರ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಮನೋಜ್ ಭಂಡಗೆ, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಸುಯೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಲುಂಗಿ ಎಂಗಿಡಿ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಮೋಹಿತ್ ರಾಠಿ, ಸ್ವಾಪ್ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಮತ್ತು ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನ 8.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೇಗಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು RCB ಪರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಆರ್ಸಿಬಿ ಸುಮಾರು 15-18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ತಂಡವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. RCB ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ...