  • T20 World Cup ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್.. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ, ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?

T20 World Cup ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್.. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ, ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ನಡುವೆ ನಡೆದ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.   

Last Updated : Feb 9, 2026, 11:36 PM IST
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ
  • ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ

T20 World Cup ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್.. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ, ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?

India vs Pakistan High Voltage Match: ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊಸ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಐಸಿಸಿ (International Cricket Council) ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲೊಂಬೊ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಮಣಿದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪರಿಸರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮಿನುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup: ಭಾರತದ ಜತೆಗಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ‌ದ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್‌ ಇಲ್ಲಿದೇ!

ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಐಸಿಸಿಯ ಮೂಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15, ಭಾನುವಾರದಂದೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ಕೊಲೊಂಬೊಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಮಾನ ಬುಕ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ನಾಯಕ ಗಿಲ್‌ಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವಮಾನ!
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

