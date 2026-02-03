T20 World Cup 2026: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯುಎಸ್ಎ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ- ಎ ತಂಡ ಅಮೋಘವಾದ 38 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ- ಎ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿತು. ಯುವ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿತು. 43 ರನ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಓಪನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ನಾರಾಯಣ್ ಜಗದೀಶನ್ ಯುಎಸ್ಎ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದರು.
ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕೇವಲ 47 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಜಗದೀಶನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಜಗದೀಶನ್, 11 ಫೋರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 105 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 24 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ 3 ಭೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಿಂದ 38 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಭಾರತ- ಎ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಅಜೇಯ 60 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ- ಎ ಟೀಮ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 239 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಯುಎಸ್ಎ ಪಡೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಬ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಸ್ ಗೌಸ್ 44, ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 41 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಶುಭಮ್ ರಂಜಾನೆ 28, ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ 25 ರನ್ಗಳಿಂದ ಯುಎಸ್ಎ ಕೇವಲ 200 ರನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ- ಎ 38 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
