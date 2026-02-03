English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತು ದಿವಾಳಿ.. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದೇ ಹೋದರೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಹಣ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತು ದಿವಾಳಿ.. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದೇ ಹೋದರೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಹಣ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ, ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟ್ರಾರೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 3, 2026, 07:49 AM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಠಮಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಭಾರತವು ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬಲ್ಲದು, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪಾಯದ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ದಯವಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon5
health
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕುದಿಸಬೇಕಾ, ಹುರಿದು ತಿನ್ನಬೇಕಾ.. ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್‌ ಪಟೋಟಾವನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
camera icon6
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕುದಿಸಬೇಕಾ, ಹುರಿದು ತಿನ್ನಬೇಕಾ.. ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್‌ ಪಟೋಟಾವನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
8,000 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ!ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ..!
camera icon6
Gold rate
8,000 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ!ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ..!
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
camera icon5
Surya Nakshatra Gochar 2026
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತು ದಿವಾಳಿ.. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದೇ ಹೋದರೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಹಣ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಠಮಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಮಾರು 4500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ?

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಯು ಈಗ ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ರೂ. 4500 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಜಾಹೀರಾತು, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದ ಜಾಹೀರಾತು ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಲಾಟ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 40 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸಾರಕರು ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ರೂ. 300 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್‌ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗರಂ.. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ ಎದುರು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಸವಾಲೆಸೆದ ಟೈಗರ್‌!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ 5.75% ಆದಾಯದ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 316 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹೊಡೆತವಾಗಲಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಂಡಳಿಗಳು ತಲಾ 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನೇರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬಲ್ಲದು, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಆಯೋಜಕರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ. ಐಸಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬಹಿಷ್ಕಾರವು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಇದು "ವಿಶ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಸೇರಿರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಪತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು..‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌!

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Ind vs Pak 4500 Crore LossT20 World Cup 2026 BoycottPCB vs ICC RevenueAdvertising Loss Cricket World CupIndia Pakistan Match Value

Trending News