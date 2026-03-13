T20 World Cup 2026: ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬಂತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ..!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಹಲವು ವಿವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು,ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ ದರ ನಿಗದಿ ಎಂದರೆ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಇದ್ದ ದರ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ 15-16 ಲಕ್ಷ ರೂಗೆ ಏರಿತು. ಅರಾಮ್ಕೊ, ಡಿಪಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ತಲಾ 75 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀವಿಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು 96 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ 89 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ 255 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಕೇವಲ 159 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.