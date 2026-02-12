English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 World Cup 2026 :19 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ದಾಸುನ್ ಶನಕ..!

T20 World Cup 2026 :19 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ದಾಸುನ್ ಶನಕ..!

ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 225 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 12, 2026, 03:28 PM IST
  • ಶ್ರೀಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು
  • ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪರವಾಗಿ ದಾಸುನ್ ಶನಕ್ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು
  • ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದ್ದವು.

Trending Photos

ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ! ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..
camera icon10
holi 2026
12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ! ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon6
Gold rate today
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ-ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ!
camera icon5
Trigrahi Yoga 2026
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ-ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ!
T20 World Cup 2026 :19 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ದಾಸುನ್ ಶನಕ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಾಯಕ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಅವರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 225 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪರವಾಗಿ ದಾಸುನ್ ಶನಕ್ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು.ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದ್ದವು.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2007 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವು 260 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು, ಇದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.Imageಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಈಗ ಶನಕ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 225 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶನಕ ಅವರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು, ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ರತ್ನಾಯಕೆ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

About the Author
SL vs OMADasun ShanakaSri Lanka vs Omanfastest fifty in T20 World Cup history

Trending News