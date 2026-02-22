English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup 2026: ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಪಾಕ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಮುಂದಿನ ಫೆ 24 ರಂದು ಪಲ್ಲೆಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಇದಾದ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅದೇ ಪಲ್ಲೆಕಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 22, 2026, 06:28 PM IST
T20 World Cup 2026: ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಪಾಕ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನವದೆಹಲಿ:  ಗ್ರೂಪ್ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿಈಗ ಪಾಕ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಸೂಪರ್ 8 ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಂಡವು 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ.ಸೂಪರ್ 8 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕ್ಯಾರಿಓವರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ರದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಮುಂದಿನ ಫೆ 24 ರಂದು ಪಲ್ಲೆಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅದೇ ಪಲ್ಲೆಕಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಈಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ತಂಡವನ್ನು ಅವಲಂಭಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ, ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೇ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

3 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಆಶೀಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಆಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅದು ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಂತರ ನೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 

