T20 World Cup 2026: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ..!

India vs Zimbabwe LIVE Updates, T20 World Cup 2026: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 256 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 2007ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಡರ್ಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಳಿಸಿದ್ದ 218 ರನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 26, 2026, 11:31 PM IST
  • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು
  • ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ & ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 24 ಮತ್ತು 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು
  • ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.

India vs Zimbabwe LIVE Updates, T20 World Cup 2026: ಚೆನ್ನೈ: ಎಂ ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 72 ರನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಈಗ ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

19 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್!

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 256 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 2007ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಡರ್ಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಳಿಸಿದ್ದ 218 ರನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಬರೋಬ್ಬರಿ 260 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 256 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 5ನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.Image

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ & ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 24 ಮತ್ತು 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಆ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತವನ್ನು 250ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು.

 

About the Author
