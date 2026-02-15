ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ..! ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಮೂರು ಟೀಮ್ ಔಟ್..!

ಕೊಲೊಂಬೋ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸತತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಅದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆ ನಿಗೂಢ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ಬಯಲಾಯ್ತು ಕಿಲಾಡಿ ಲೇಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲು ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (2 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 2 ಗೆಲುವುಗಳು) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ ತಲಾ 5 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಹುತೇಕ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮೂರು ತಂಡಗಳಾದ ಯುಎಸ್ಎ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ 4 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಳೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಭಾರತ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರುವುದೊಂದೇ.. ಅದು ಶರಣಾಗತಿ
ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಚ್ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಿಚ್ ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಪರ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮಳೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ.