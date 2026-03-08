English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಟೀಂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪಕ್ಕಾ..! ಇದನ್ನ ತಡೆಯೋಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

T20 World Cup 2026 live updates : ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕಿವೀಸ್ ಜೊತೆ ಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮನದಲ್ಲಿರುವ ತವಕ.. ಕಪ್‌ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 8, 2026, 02:47 PM IST
    • 2026 ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ.
    • ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಆದರೆ ಈಗ ಮನದಲ್ಲಿರುವ ತವಕ.. ಕಪ್‌ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು..

T20 World Cup 2026 prediction : 2026 ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, Men's ICC T20 World Cupನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 8, 2026 ರ ಭಾನುವಾರ) ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಎರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs NZ final: ಪಿಚ್ ವರದಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಶನಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡದ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ.. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಡುವುದು.. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ... ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳಿಂದಾಗಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬಲವು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ.. ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

T20 World Cup 2026T20 World Cup 2026 Final liveT20 World Cup 2026 predictionIndia vs New ZealandIndia vs New Zealand prediction

