ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಟೀಂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪಕ್ಕಾ..! ಇದನ್ನ ತಡೆಯೋಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

T20 World Cup 2026 prediction : 2026 ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, Men's ICC T20 World Cupನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 8, 2026 ರ ಭಾನುವಾರ) ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಎರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಶನಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡದ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ.. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಡುವುದು.. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ... ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳಿಂದಾಗಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬಲವು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ.. ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)