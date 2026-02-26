IND vs ZIM: ಅಂತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕನ ಕರಿಯರ್‌! ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರಾ "ಸೂರ್ಯ"

T20 World Cup: ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈಗ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಉತ್ತಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಂಡವು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 35 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬ್ರೂಕ್ ವೀರೋಚಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.\
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಬ್ರೂಕ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾಯಕನ ನಿಜವಾದ ಗುಣ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಿವೀಸ್ 84/6 ಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 168/7 ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಮಿತವ್ಯಯಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 136 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 974 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 180 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 54.0 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 136.13. ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 84* ರನ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಾದಗಳಿವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 76 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿತು. ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ನಾಯಕರಂತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಹ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸೋತರೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ (78% ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ), ಆದರೆ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಟೀಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ..