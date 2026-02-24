T20 World Cup 2026: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ; ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿಯಾನ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಭವಿಸಿದ 76 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸೋಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ದುರ್ಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಈಗ ತಂಡದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೂಪ್ 1 ರಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ.ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು.ಮೈನಸ್ ಇರುವ (-3.800) ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು.ಅಂಕಗಳು ಸಮನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ NRR ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಗುರಿ 'ರನ್ ರೇಟ್ ಸುಧಾರಣೆ'. ಟಾಸ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮುಂದಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 9 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 150 ರನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಕೇವಲ 11 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು.ಇನ್ನೂ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಭಾರತ 12 ರಿಂದ 15 ಓವರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.
ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 220 ರಿಂದ 250+ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆ ಬಳಿಕ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು 100-120 ರನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪವಾಡವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಹಾದಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ