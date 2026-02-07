English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಹೊರಕ್ಕೆ! ಶಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌..

2026ರ ಟಿ20 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 7, 2026, 08:23 AM IST
  • 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಳೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2026 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
  • ಭಾರತ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಹೊರಕ್ಕೆ! ಶಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌..

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2026 ರಂದು, ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬದಲಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಳೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2026 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟು 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲ ನಯಾಪೈಸೆ ಬಹುಮಾನ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಊತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ದಿನ್ಶಾ ಪಾರ್ದಿವಾಲಾ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಂಭವ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬದಲಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಭಾರತದ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಬದಲಿಗೆ ಸಿರಾಜ್ ರಾಣಾ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 175 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಂಬರೀಶ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌.. U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಹರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಆರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಆರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಆರ್. ಪಟೇಲ್.

