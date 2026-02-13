English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 World Cup 2026: ಅಮೆರಿಕದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಧೂಳೀಪಟ; 93 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!

T20 World Cup 2026: ಅಮೆರಿಕದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಧೂಳೀಪಟ; 93 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ 197 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಮೆರಿಕದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿತು. ಕೇವಲ 103 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 13, 2026, 11:39 PM IST
T20 World Cup 2026: ಅಮೆರಿಕದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಧೂಳೀಪಟ; 93 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!

ಚೆನ್ನೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ.ಎ.ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 93 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೋಘ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ, ಸಾಯಿತೇಜ ಮುಕ್ಕಾಮಲ್ಲ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ (79 ರನ್, 51 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಶುಭಂ ರಂಜಾನೆ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದ (ಅಜೇಯ 48 ರನ್, 24 ಎಸೆತ) ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 196 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪರ ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ 197 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಮೆರಿಕದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿತು. ಕೇವಲ 103 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.ತಂಡದ ಪರ ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡೆ (23) ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ (20) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ 21 ರನ್ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು.ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಶಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಶ್ವಾಲ್ಕ್ವಿಕ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

About the Author
