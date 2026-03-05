English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದರಷ್ಟೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಉಳಿಗಾಲ..!  ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ..!

IND vs ENG Semifinal, T20 World Cup 2026:

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 5, 2026, 05:07 PM IST
  • ವಾಂಖೆಡೆ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ
  • ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದರಷ್ಟೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಉಳಿಗಾಲ..!  ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ..!

ಮುಂಬೈ: T20 World Cup 2026 ರ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಂದು ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ.

ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಲಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ICC T20 World Cup ನ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ: ಹರಿಣಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗೇರಿದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ!

ಭಾರತ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.ಆ ವೇಳೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ಪ್ರತಿ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.2016 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು.ಆಗ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

ಹಾಗಾಗಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು.

ವಾಂಖೆಡೆ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Iran-Isreal-US War: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ ರಷ್ಯಾ..!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 2014 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವೇ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2014 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ನಡೆದ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗಿದೆ.

 

