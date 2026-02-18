T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ.. 3 ದಿನ ಮೂರು ಶತಕ, ನಿಸ್ಸಂಕಾ, ಯುವರಾಜ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ..

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಓಪನರ್ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (Sahibzada Farhan) ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ, ಕೆನಡಾ ಯುವರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ ಅಲಿ ಅಘಾ ಟಾಸ್ ಜಯಿಸಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಬಾರಿಸಿ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ನೆರವಾದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಹಾಗೂ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಲಿಲಿಲ್ಲ. 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 58 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, 11 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 100 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 200 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಓಪನರ್ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಅವರ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆನಡಾದ ಓಪನರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸೆಂಚುರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ನೂರು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನ ಮೂರು ಶತಕಗಳು 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ.
