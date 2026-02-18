English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ.. 3 ದಿನ ಮೂರು ಶತಕ, ನಿಸ್ಸಂಕಾ, ಯುವರಾಜ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ..

ಸದ್ಯ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೀಮ್‌ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಸೋತ ತಂಡ ವಾಪಸ್‌ ತವರಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 18, 2026, 05:17 PM IST
  • ಮೂರು ದಿನ ಮೂರು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು
  • ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಗೆದ್ದರೇ ಸೂಪರ್-‌ 8ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ
  • ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ

T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ.. 3 ದಿನ ಮೂರು ಶತಕ, ನಿಸ್ಸಂಕಾ, ಯುವರಾಜ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ..

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಓಪನರ್ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್‌ (Sahibzada Farhan)‌ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ, ಕೆನಡಾ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಶೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಿಂಹಳೀಸ್‌ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ ಅಲಿ ಅಘಾ ಟಾಸ್‌ ಜಯಿಸಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌, ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಬಾರಿಸಿ ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ನೆರವಾದರು. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮ್‌ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಸೈಮ್‌ ಅಯೂಬ್‌ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಲಿಲಿಲ್ಲ. 14 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಸೈಮ್‌ ಅಯೂಬ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಘಾ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್‌ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 58 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್‌, 11 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 100 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌!

ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 200 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಓಪನರ್‌ ಪಾಥುಮ್‌ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಥುಮ್‌ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಅವರ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆನಡಾದ ಓಪನರ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸೆಂಚುರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್‌ ನೂರು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನ ಮೂರು ಶತಕಗಳು 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026 ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್..‌ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Pakistan vs Namibia35th MatchGroup AICC Men T20 World Cup 2026Sinhalese Sports Club

