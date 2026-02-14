T20 World Cup 2026: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ಭೀತಿ.! ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?

ಕೊಲೊಂಬೋ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಳೆರಾಯ ತಣ್ಣೀರು ಎರಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರ ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಶೇ. 93 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಶೇ. 50 ರಿಂದ 65 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೂ, ದಿನವಿಡೀ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ತೇವವಾಗಲಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಅಥವಾ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲು ದಿನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ 1 ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?
ಪಂದ್ಯವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ರದ್ದಾದರೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ 'ಸೂಪರ್ 8' ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಲಿದೆ.ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೇರಲು ಭಾರತ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ತಂಡ ಸತತ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಾದಿ ಮುಚ್ಚಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ.