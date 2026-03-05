ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಇಲ್ಲಿನ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಕೀವಿಸ್ ಪಡೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹರಿಣಗಳ ತಂಡವು ಕೇವಲ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 169 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (18), ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ (34) ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (29) ಉಪಯುಕ್ತ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಬೃಹತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಆದರೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಅಜೇಯ 25 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 160ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ ಮೆಕಾಂಚಿ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
A blazing knock from Finn Allen powered New Zealand to the #T20WorldCup 2026 Final with a win over South Africa 💪📸
Read more on the action from Kolkata 👉 https://t.co/yXrH1mUObp pic.twitter.com/h6NwapQ0m6
— ICC (@ICC) March 4, 2026
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೀಡಿದ 170 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 12.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.ಅವರ ಈ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಮನಮೋಹಕ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 117 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 'ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋಟಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆವು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಯ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೋಚ್ ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರು ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ಆದ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದಾಗ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.