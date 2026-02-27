T20 World Cup: ಭಾರತ-ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮವೇನು?

T20 World Cup 2026: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈಗ 'ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ' ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1, 2026 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್-1 ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ - ಈ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾವ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಗುಂಪು-1 ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರ (NRR) ದಿಂದಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡವು 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ, ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ನಂತರ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ NRR +1.791 ಆಗಿದೆ. ಭಾರತವು NRR -0.100 ನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ NRR ಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಹವಾಮಾನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದರರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಗ್ರೂಪ್-1 ರ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಣಾಹಣಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.