T20 World Cup Super 8 Schedule: ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ .. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್‌!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೂಪರ್-8 ತಂಡವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಯಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಯಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಯಿಂದ ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಯಿಂದ ಸೂಪರ್-8 ತಲುಪಿವೆ. ಊಹಿಸಿದಂತೆ, ಸೂಪರ್-8 ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ಸೂಪರ್-8 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಸೂಪರ್-8 ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು). ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ-2 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸೂಪರ್-8 ಗುಂಪುಗಳು ಯಾವುದು? ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಗುಂಪು 1: ಭಾರತ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಗುಂಪು 2: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ನಲ್ಲಿ ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾಕ್.. Super 8 ಭಾರತದ ಜತೆ ಆಡುತ್ತಾ ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
ಗುಂಪು 1 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)
ಫೆಬ್ರವರಿ 23: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)
ಫೆಬ್ರವರಿ 26: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ)
ಫೆಬ್ರವರಿ 26: ಭಾರತ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ - ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಚೆನ್ನೈ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)
ಮಾರ್ಚ್ 1: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದೆಹಲಿ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ)
ಮಾರ್ಚ್ 1: ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಶಿವಂ ದುಬೆ; ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 17 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ
ಗುಂಪು 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಫೆಬ್ರವರಿ 21: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೊಲಂಬೊ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)
ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕ್ಯಾಂಡಿ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ)
ಫೆಬ್ರವರಿ 24: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕ್ಯಾಂಡಿ (ಸಂಜೆ 7)
ಫೆಬ್ರವರಿ 25: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೊಲಂಬೊ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)
ಫೆಬ್ರವರಿ 27: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೊಲಂಬೊ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)
ಫೆಬ್ರವರಿ 28: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕ್ಯಾಂಡಿ (ಸಂಜೆ 7)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ರನ್ಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರೋ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಕ್!
2028ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅರ್ಹತೆ:
2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ -8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು 2028ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ 2028ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಪರ್ -8 ತಲುಪಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು 2028 ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 9 ರೊಳಗೆ (ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಮರುದಿನ) 12 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅರ್ಹತಾ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಟಿ20ಐ ತಂಡದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ-3 ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಉಳಿದ 8 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ICC T20 Rankings; ಟಾಪ್- 10ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು.. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ನಂ 1, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್..?