English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 World Cup Super 8 Schedule: ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ .. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್‌!

T20 World Cup Super 8 Schedule: ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ .. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್‌!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 19, 2026, 08:41 AM IST
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಸೂಪರ್-8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವುದು?
  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಯಿಂದ ಸೂಪರ್-8 ತಲುಪಿವೆ.

Trending Photos

ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ..! ಆದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಪ್ಪಂದವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ
camera icon5
Gold price
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ..! ಆದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಪ್ಪಂದವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ!
camera icon12
sun rahu conjunction 2026
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
camera icon5
Pakistan
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್‌!
camera icon6
8th Pay Commission
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್‌!
T20 World Cup Super 8 Schedule: ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ .. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್‌!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಸೂಪರ್-8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೂಪರ್-8 ತಂಡವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಯಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಯಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಯಿಂದ ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಯಿಂದ ಸೂಪರ್-8 ತಲುಪಿವೆ. ಊಹಿಸಿದಂತೆ, ಸೂಪರ್-8 ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ಸೂಪರ್-8 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಸೂಪರ್-8 ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು). ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ-2 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸೂಪರ್-8 ಗುಂಪುಗಳು ಯಾವುದು? ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಗುಂಪು 1: ಭಾರತ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

ಗುಂಪು 2: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ನಲ್ಲಿ ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾಕ್.. Super 8 ಭಾರತದ ಜತೆ ಆಡುತ್ತಾ ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?

ಗುಂಪು 1 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: 
ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)

ಫೆಬ್ರವರಿ 23: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)

ಫೆಬ್ರವರಿ 26: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ)

ಫೆಬ್ರವರಿ 26: ಭಾರತ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ - ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಚೆನ್ನೈ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)

ಮಾರ್ಚ್ 1: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದೆಹಲಿ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ)

ಮಾರ್ಚ್ 1: ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಶಿವಂ ದುಬೆ; ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 17 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

ಗುಂಪು 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: 
ಫೆಬ್ರವರಿ 21: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೊಲಂಬೊ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)

ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕ್ಯಾಂಡಿ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ)

ಫೆಬ್ರವರಿ 24: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕ್ಯಾಂಡಿ (ಸಂಜೆ 7)

ಫೆಬ್ರವರಿ 25: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೊಲಂಬೊ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)

ಫೆಬ್ರವರಿ 27: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೊಲಂಬೊ (ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ)

ಫೆಬ್ರವರಿ 28: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕ್ಯಾಂಡಿ (ಸಂಜೆ 7)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ರನ್‌ಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರೋ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಡಕ್‌!‌

2028ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅರ್ಹತೆ: 
2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್ -8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು 2028ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ 2028ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಪರ್ -8 ತಲುಪಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು 2028 ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 9 ರೊಳಗೆ (ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಮರುದಿನ) 12 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅರ್ಹತಾ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಟಿ20ಐ ತಂಡದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ-3 ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಉಳಿದ 8 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ICC T20 Rankings; ಟಾಪ್‌- 10ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು.. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಂ 1, ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್..?‌

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

T20 World Cup 2026 Super 8 scheduleT20 World Cup Super 8 fixturesSuper 8 match venues and timingsIndia Super 8 matches T20 WCICC T20 World Cup 2026 schedule

Trending News