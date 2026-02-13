English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup 2026: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ..!

ನವದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 209 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 13, 2026, 04:47 PM IST
  • ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ರನ್ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ

T20 World Cup 2026: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ..!

T20 World Cup 2026: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು 93 ರನ್‌ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸೂಪರ್ 8 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಂಕಗಳ ಸಮೀಕರಣ ಹೇಗಿರಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ..!

ನವದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 209 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು.ಇದಾದ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದ  210 ರನ್ ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡವು  18.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 116 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿತು.ಈಗ 93 ರನ್‌ಗಳ ಈ ಗೆಲುವು ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರವನ್ನು (NRR)ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು +3.050 ರನ್ ದರದೊಂದಿಗೆ 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ದರ (+0.932) ದಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.Image

ಗ್ರೂಪ್-ಎ:

ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.ಅವರು ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ರನ್ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.Image

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ..!

ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ:

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ತಾನು ಆಡಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ:

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ  ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಕಡಿಮೆ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ

ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ:

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಕಿವೀಸ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ..!

ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೆಟ್ಟಿವೆ.ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ.ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರನ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿದರೆ ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್-8 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

