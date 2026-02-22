T20 World Cup 2026: ಸೂಪರ್ 8 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯದೆ ಇದ್ದರೂ ಸೇಮಿಸ್ ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ ರೌಂಡ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಈಗ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ರಲ್ಲಿದೆ.ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿ, ಗುಂಪು ಹಂತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ; ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಶೂನ್ಯ ಅಂಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾದರೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಯೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ತಪ್ಪದ ಮಳೆರಾಯನ ಕಾಟ..!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾದರೆ ಆಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ತಂಡಗಳು ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ.ಹೌದು, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಯೂ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ತಲುಪ ಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡದೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?
ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.ಆಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಕಗಳು ಸಮಗೊಂಡರೆ ಸೂಪರ್ 8 ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ತಂಡವು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಮಬಲಗೊಂಡರೆ, ಆಗ ನೆಟ್ ಸರಾಸರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಗ್ರೂಪ್ 1 ರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ರದ್ದುಗೊಂಡರೆ ಆಗ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಮೂರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ನೆಟ್ ಸರಾಸರಿಯೂ ಸಹ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ