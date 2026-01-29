T20 World Cup 2026: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಔಟ್..! ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ..!

ನವದೆಹಲಿ: 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಯುಎಸ್ಎಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ.ಹೌದು, ಯುಎಸ್ ಆಟಗಾರ ಆರನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಐಸಿಸಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಅವರಿಂದ 14 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೋನ್ಸ್ ಅಮಾನತು
ಆರನ್ ಜೋನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಆಪಾದಿತ ಅಪರಾಧದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಒಟ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ ಐದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಆರೋಪಗಳು 2023-24ರ ಬಿಐಎಂ 10 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸಂಹಿತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಆರೋಪಗಳು ಐಸಿಸಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಜೋನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, NOC ಇಲ್ಲದೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (CPL) ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು USA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು.ಜೋನ್ಸ್ ಆ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು.ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ USA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಆ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ WCL-2 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಮೀಬಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ ತಂಡದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು.
ಆರನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಯುಎಸ್ಎ ಪರ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು,ಆಗ ಅವರು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 31 ವರ್ಷದ ಆರನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಯುಎಸ್ಎ ಪರ 52 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 48 ಟಿ 20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು.