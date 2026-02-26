English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup 2026: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವರವಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೋಲು..! ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ..!

West Indies vs South Africa Highlights, T20 World Cup 2026: ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 26, 2026, 07:37 PM IST
  • ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸಿದೆ
  • ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರುವುದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ
  • ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ರನ್ ದರ 5.35 ರಿಂದ 1.791 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

T20 World Cup 2026: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವರವಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೋಲು..! ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ..!

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು 176/8 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿತು.ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಶೆಪರ್ಡ್ ರೋಮಾರಿಯೋ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ನೀಡಿದ 177 ರನ್ ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೇವಲ 16.1 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪರವಾಗಿ ಐಡನ್ ಮಾರ್ಕಂ 82, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿಕಾಕ್ 47,ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ 45 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರುವುದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ರನ್ ದರ 5.35 ರಿಂದ 1.791 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

south africaWest IndiesAiden Kyle Markramquinton de kockshimron odilon hetmyer

