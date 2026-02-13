T20 World Cup 2026: 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ..!

ಕೊಲೊಂಬೋ: ಕೊಲೊಂಬೋದ ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು 23 ರನ್ ಗಳ ಗೆಲುವು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೈತ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 169 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 64 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 11ನೇ ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಸಿದರು.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ತಡಿವಾನಾಶೆ ಮರುಮಾನಿ ಮತ್ತು ರಯಾನ್ ಬರ್ಲ್ ಕೂಡ ತಲಾ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
Zimbabwe rise to the occasion with a brilliant all-round display to upset Australia 🙌
#T20WorldCup 📝: https://t.co/DGcVByz7gH pic.twitter.com/d3NylR8B7b
— ICC (@ICC) February 13, 2026
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ನೀಡಿದ 170 ರನ್ ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 19.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 146 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.ಆಸೀಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ ರೆನ್ಶಾ (65), ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ಆಟಗಾರನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ (6), ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ (31), ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (17), ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (8) ಔಟ್ ಆದರೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.ಈಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು 23 ರನ್ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದಿದೆ.