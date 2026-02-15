ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌..

ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೊಲಂಬೊಗೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೂ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಜಾಹೀರಾತು ದರಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಲಾಟ್ಗೆ 30ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಲಾಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 20 ರಿಂದ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಕ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬದ್ದ ವೈರಿಗಳ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಅಖಾಡ ಸಜ್ಜು! ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್..
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ, 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಲಾಟ್ 15 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಎಫ್ಎನ್ಸಿಬಿ, ಹಣಕಾಸು, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಅಮುಲ್, ಓಪನ್ ಎಐ, ಹುಂಡೈ, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾದಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಕೊಲಂಬೊಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. EaseMyTrip ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ ವಿಮಾನ ದರಗಳು 45 ರಿಂದ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೊಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮೇಕ್ಮೈಟ್ರಿಪ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೊಲಂಬೊಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ spirit of cricket.. ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏನಂದ್ರು?
ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿ ದರಗಳು ಕೂಡ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ನಗರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿ ದರಗಳು ಸಹ ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಕಾರಣ ಕೊಲಂಬೊದ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.