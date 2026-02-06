English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಭಾರತವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕುತಂತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿತೂರಿ!‌ ಬಯಲಾಯ್ತು ಒಳಸಂಚು..

ಭಾರತವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕುತಂತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿತೂರಿ!‌ ಬಯಲಾಯ್ತು ಒಳಸಂಚು..

bangladesh post: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 6, 2026, 02:08 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ

Trending Photos

ಜೂ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಂ ಡೇಟಿಂಗ್!?‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಆ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Babar Azam
ಜೂ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಂ ಡೇಟಿಂಗ್!?‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಆ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
&quot;ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ&quot; ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆಯಾದ ಕಂಗನಾ?
camera icon5
Kangana Ranaut
"ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ" ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆಯಾದ ಕಂಗನಾ?
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್..!
camera icon6
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್..!
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
camera icon6
Rahu Shukra Yuti
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಭಾರತವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕುತಂತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿತೂರಿ!‌ ಬಯಲಾಯ್ತು ಒಳಸಂಚು..

t20 world cup: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಸಿಫ್ ನಜ್ರುಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

"ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ" ಎಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೋ? ಕಡಿಮೆಯೋ?   

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಜ್ರುಲ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರ ಅಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನದ ನಂತರ ರಚನೆಯಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಜ್ರುಲ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, "ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿ" ಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಪಿಸಿಬಿ) ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ. "ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇರಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ.. ನಾವು ಬಹಳ ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ".. ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಷರೀಫ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೋ? ಕಡಿಮೆಯೋ?   

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಯ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇವು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಬಿ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಶೂಟರ್‌ಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು.

ಹಸೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಜಕೀಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 14 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಢಾಕಾ-ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

bangladeshPakistanIndiat20i world cup 2026

Trending News