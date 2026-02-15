IND vs PAK ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಸೂಪರ್ 8 ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 25 ನೇ ಪಂದ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಆರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೋತಿರುವುದರಿಂದ ಸೂಪರ್ 8 ತಲುಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೇಪಾಳ ಯಾವುದೇ ಅಂಕ ಮತ್ತು -1.942 ರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸೂಪರ್ 8 ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 8 ತಲುಪಲಿವೆ.
ಇನ್ನು ನೇಪಾಳ ಮೊದಲ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸೋಂಪಾಲ್ ಕಾಮಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆ ನಂತರ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 16 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿ ದಾಟಿತು. ಶೈ ಹೋಪ್ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹೆಟ್ಮೈರ್ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ನೇಪಾಳ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಓಮನ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿತ್ತು.
