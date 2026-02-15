English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IND vs PAK ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ!

 T20 world cup: ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 25 ನೇ ಪಂದ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಆರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 15, 2026, 05:49 PM IST
  • ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 25 ನೇ ಪಂದ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು
  • ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಸೂಪರ್ 8 ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 25 ನೇ ಪಂದ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಆರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 

ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೋತಿರುವುದರಿಂದ ಸೂಪರ್ 8 ತಲುಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೇಪಾಳ ಯಾವುದೇ ಅಂಕ ಮತ್ತು -1.942 ರ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸೂಪರ್ 8 ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 8 ತಲುಪಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-T20 World Cup 2026 IND vs PAK LIVE: ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ.. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ!

ಇನ್ನು ನೇಪಾಳ ಮೊದಲ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸೋಂಪಾಲ್ ಕಾಮಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆ ನಂತರ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 16 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿ ದಾಟಿತು. ಶೈ ಹೋಪ್ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹೆಟ್ಮೈರ್ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ನೇಪಾಳ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಓಮನ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿತ್ತು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

T20 World CupWest Indies into the super 8T20 World Cup 2026IND VS PAKNepal out of T20 world cup

