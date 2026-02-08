ಐಸಿಸಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (PCB), ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ICC) ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇನ್ನು ಆರಂಭವಾಗುವುಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವರಸೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದ ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐಸಿಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಆಡಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಐಸಿಸಿ, ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಐಸಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲು ಪಾಕ್ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಐಸಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup: 25 ರನ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್.. ಇಶಾನ್, ತಿಲಕ್, ದುಬೆಯಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಅಲ್ಲ!
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲೊಂಬೊದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಸಿಬಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಭೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸದ್ಯ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತ ಎರಡು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ.. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್?