ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಸಂಜು ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ.. ಆ ಇಬ್ಬರು ಕಾರಣ ಎಂದ ಗಂಭೀರ್‌

T20 world cup: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಂಭೀರ್, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ತರಬೇತಿದಾರರಾದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (ಸಿಒಇ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ನಾನು ಇದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಭಾಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಾಯ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (ಸಿಒಇ) ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ಜೈ ಶಾ ಭಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಗಳ ನಂತರ), ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೈ ಭಾಯ್. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಇರುವವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದರು.
