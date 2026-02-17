T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌..?

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ (Pathum Nissanka) ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಲದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದವರು ಯಾರು, ಅತ್ಯಧಿಕ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾರು?, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರು?
ಪಲ್ಲೆಕಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲಂಕಾದ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್. 2007ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 117 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ಗೇಲ್ ಆಗಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಅಜೇಯ 100 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ಸಲ ಗೇಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 50 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್.. Super 8 ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್..!
ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕ್ಕಲಮ್ ಅವರು 2012ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 123 ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲೀ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ 100 ರನ್ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ 2010 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026 ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್.. ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!