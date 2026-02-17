English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌..?

T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌..?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಶತಕ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೀಮ್‌, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಸೂಪರ್‌ 8ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:44 AM IST
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌?
  • ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇವರೇ ನೋಡಿ
  • ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ರನ್‌ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಯಾರು?

T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌..?

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ (Pathum Nissanka) ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಲದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದವರು ಯಾರು, ಅತ್ಯಧಿಕ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು?, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಯಾರು? 

ಪಲ್ಲೆಕಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲಂಕಾದ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ರಿಸ್‌‌ ಗೇಲ್.‌ 2007ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಲ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 117 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 

ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಲ್‌ ಅಜೇಯ 100 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ಸಲ ಗೇಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 50 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್.. Super 8 ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್..!‌

ಬ್ರೆಂಡನ್‌ ಮೆಕ್ಕಲಮ್‌ ಅವರು 2012ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 123 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಅವರು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಒನ್‌ ಅಂಡ್‌ ಓನ್ಲೀ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಕೂಡ 100 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ 2010 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 101 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026 ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್..‌ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

