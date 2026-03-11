T20 World Cup ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ.. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಪಡೆದ ಆ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಡೀಸ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವೆಷ್ಟು?  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 11, 2026, 06:20 PM IST
ICC distributes prizes to all 20 teams: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI)ಯೂ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಸಿಸಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಪಡೆಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಂಗ್‌ (ICC), T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ಅಂತಿಮ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ.. 

ಐಸಿಸಿಯೂ ಕಳೆದ 2024ಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ 11.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 103 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಬೋನಸ್‌, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌, ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್‌ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಡಿ ಆಡಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡಿದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೈನಲ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 24.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ 13.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ 9.24 ಕೋಟಿ, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ  8.96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 4.80 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಸೂಪರ್‌ 8ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ಗೆ 4.95 ಕೋಟಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ 4.52, ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ 4.38. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, USA, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತಲಾ 2.85, ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 2.56, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ 2.50, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಯುಎಇ, ನೇಪಾಳ, ಇಟಲಿಗೆ ತಲಾ 2.35, ಕೆನಡಾ, ನಮೀಬಿಯಾ ಹಾಗೂ ಓಮನ್‌ಗೆ ತಲಾ 2.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

