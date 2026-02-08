English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  T20 World Cup; ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌.. ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶು..!

T20 World Cup; ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌.. ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶು..!

ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಿರಿಯ ತಂಡಗಳು, ಹಿರಿಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 8, 2026, 07:26 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌
  • ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶುಗಳು
  • ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳು

T20 World Cup; ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌.. ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶು..!

T20 World Cup ಟೂರ್ನಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಆಗಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಗಳು ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಯುಎಸ್‌ಎ, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ನೇಪಾಳ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಸೋತಿವೆ. ಬಲಾಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸೋತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌, ಬೌಲಿಂಗ್‌, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ,‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಕೊಂಚದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಮುಂಬೈಯ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್‌ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಂಗ್ಲರ ಪರ ಓಪನಿರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ 26, ಫಿಲಿಪ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ 1 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಜಾಕೊಬ್‌ ಬೆಥೆಲ್‌ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್‌ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 185 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿದರು. 

ಈ ಗುರಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ಟೀಮ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ನೇಪಾಳ ಆಟಗಾರರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಸೋಲುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು. ನೇಪಾಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್‌ ಕುಶಾಲ್‌ ಭುರ್ತೆಲ್‌ 29, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಪೌಡೆಲ್‌ 39, ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಐರೀ 44, ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಲೋಕೋಶ್‌ ಬಾಮ್‌ 39 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ನೇಪಾಳ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 180 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಓವರ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ನೇಪಾಳ ಸೋತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 world Cup; ಕೊಲೊಂಬೋಗೆ ವಿಮಾನ ಬುಕ್‌ ಆಗಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರುತ್ತಾ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಅರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ಎ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 77 ರನ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು USA ಆಟಗಾರರು ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲದಿಂದ, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು. ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 19.5 ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 147 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 19.3 ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 148 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಕೇವಲ ಇನ್ನು ಮೂರು ಬಾಲ್‌ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು..?

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

