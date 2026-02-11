English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ರಿವೇಂಜ್‌! ಎದುರಾಳಿಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಯುಎಸ್‌ಎಯಿಂದ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಸ್ಕೆಚ್‌..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ರಿವೇಂಜ್‌! ಎದುರಾಳಿಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಯುಎಸ್‌ಎಯಿಂದ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಸ್ಕೆಚ್‌..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಎಸ್‌ಎ ತಂಡ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 11, 2026, 11:31 AM IST
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಐಸಿಸಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ರಿವೇಂಜ್‌! ಎದುರಾಳಿಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಯುಎಸ್‌ಎಯಿಂದ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಸ್ಕೆಚ್‌..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಐಸಿಸಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 2024 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೂವರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಳನಾಯಕರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್: 
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಂಗೋರಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಈಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಗಾಯಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!

ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರವಾಲ್ಕರ್: 
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರವಾಲ್ಕರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೋನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್:
ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕ ಮೊನಾಗ್ ಪಟೇಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೊನಾಗ್... ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 2024 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮಧ್ಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Mohammad MohsinSaurabh NetravalkarMonank PatelPAK Vs USAT20 World Cup 2026

