ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು! ಈತನಿಂದ‌ ಪಾಕ್ ಪ್ಯೂಚರ್‌ ಪಕ್ಕಾ ಹೊಗೆ..

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಕೊಲಂಬೊದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಓವರ್ನಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಯುವ ವೇಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮಾಡಿದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ದೋಷ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 8 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಡಚ್ ನಾಯಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮಿರ್ಜಾ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೆಂಡು ಈ ಯುವ ಪಾಕ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಮಿರ್ಜಾ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಪ್ಪು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೌಂಡರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಚೆಂಡನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರೂ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
