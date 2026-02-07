English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು! ಈತನಿಂದ‌ ಪಾಕ್ ಪ್ಯೂಚರ್‌ ಪಕ್ಕಾ ಹೊಗೆ..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು! ಈತನಿಂದ‌ ಪಾಕ್ ಪ್ಯೂಚರ್‌ ಪಕ್ಕಾ ಹೊಗೆ..

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 7, 2026, 02:33 PM IST
  • ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
  • ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್‌ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Trending Photos

ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
camera icon10
Gold rate
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
Gold Rate: ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್‌ ಮಾಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ₹70.000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ!
camera icon8
Gold rate
Gold Rate: ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್‌ ಮಾಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ₹70.000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ!
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
camera icon5
Shani-Shukra Yuti
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​
camera icon7
niveditha gowda
Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು! ಈತನಿಂದ‌ ಪಾಕ್ ಪ್ಯೂಚರ್‌ ಪಕ್ಕಾ ಹೊಗೆ..

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಕೊಲಂಬೊದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಯುವ ವೇಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮಾಡಿದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ದೋಷ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಔಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು?

 

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 8 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್‌ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಡಚ್ ನಾಯಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮಿರ್ಜಾ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೆಂಡು ಈ ಯುವ ಪಾಕ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಾಲ್ಕು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಮಿರ್ಜಾ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ತಪ್ಪು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೌಂಡರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಚೆಂಡನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರೂ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಯಾಣ‌ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದ ಆಯುಷ್‌!

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Salman MirzaT20 World Cup 2026Salman Mirza fielding howlerSalman Mirza T20 World Cup 2026 videoPakistan fielding howler T20 WC 2026

Trending News